Юрія Білоуса затримали за підозрою у зловживанні впливом та декларуванні недостовірної інформації

У понеділок, 19 жовтня Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя застосувала до львівського судді Юрія Білоуса дисциплінарне стягнення – подання про звільнення з посади, його також тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя.

«У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення», – повідомили на сайті ВРП.

ВРП повідомляє, що Юрій Білоус є суддею Мостиського районного суду Львівської області (відряджений до Личаківського райсуду Львова). Остаточне рішення про звільнення судді ще розглядатиме ВРП.

Як повідомляв ZAXID.NET, у вересні 2025 року Юрія Білоуса затримали за підозрою у зловживанні впливом та декларуванні недостовірної інформації на 7,5 млн грн.

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Офіс генпрокурора повідомляв, що суддя погодився вплинути на працівників РТЦК та СП Львівської області для звільнення від мобілізації свого двоюрідного брата.

Племінниця судді передала йому 8 тис. доларів (понад 330 тис. грн за курсом НБУ) для вирішення цього питання із працівниками РТЦК та СП. Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без ухвалення рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова.

У березні 2026 року НАБУ повідомило, що справу Юрія Білоуса передали до суду.