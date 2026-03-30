Юрія Білоуса відсторонили від обовʼязків через підозри, але він знову працює

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що суддю одного з районних судів міста Львова судитимуть за зловживання впливом та декларування недостовірної інформації. За інформацією «Слідства. Інфо», йдеться про суддю Личаківського районного суду Львова Юрія Білоуса.

За даними слідства, суддя у 2025 році взяв хабарі за вплив на ухвалення «потрібних» рішень.

«Він допоміг особі, яку затримали працівники ТЦК, залишити приміщення центру комплектування та уникнути призову. Крім того, обіцяв громадянину посприяти у питанні встановлення опікунства, що уможливлювало демобілізацію його родича», – повідомили у НАБУ.

Детективи також зʼясували, що суддя вніс недостовірну інформацію у декларацію про доходи за 2024 рік. Справу передали до Вищого антикорупційного суду.

«Слідство. Інфо» з власних джерел зʼясувало, що підозрюваний – Юрій Білоус, суддя Мостиського районного суду Львівської області, якого у 2024 році відрядили до Личаківського районного суду.

«За даними правоохоронців, служитель Феміди використав своє службове становище, щоб за гроші вплинути на посадовців районного ТЦК та звільнити від мобілізації свого двоюрідного брата. За інформацією слідства, у ТЦК Білоусу навіть зробили “знижку”: замість $12 тисяч, він заплатив 8», – пише «Слідство. Інфо».

У жовтні Вища рада правосуддя навіть відсторонила суддю від здійснення правосуддя, однак лише на місяць. Проте він продовжує працювати.

За 2025 рік він отримав понад 1,4 млн грн зарплати. За версією НАБУ і САП, у декларації за 2024 рік він приховав майна родини на суму понад 7,5 млн грн.

«​​У декларації він приховав декілька квартир, авто і земельну ділянку, також не повідомив, що проживає з колишньою дружиною у квартирі площею 77,8 м2 на Сихові», – зазначають у НАБУ.

Максимальне покарання, яке загрожує судді Юрію Білоусу, – позбавлення волі від двох до п’яти років.