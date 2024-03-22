У тварини забій головного мозку, грудної клітини і хребта

У четвер, 21 березня, на кільцевій дорозі Львова водій збив козулю. ДТП випадково побачила волонтерка київського фонду «12 вартових» Лала Тарапакіна, яка з подругою виїжджала зі Львова в Ужгород.

«Виїжджаємо на Кільцеву з боку Сихова. Посеред смуги бʼється в конвульсіях скривавлене оленя. Швидко орієнтуємось, по гальмах, біжу. З рота кров, лапи в крові, обережно намагаюся перекласти оленятко на плед. Бачу бежеві ноги, підіймаю голову – охайно вдягнений святковий чоловік в бежевому. Стоїть», – написала Лала Тарапакіна у Facebook.

Водій заявив, що тварина сама вистрибнула під колеса його машини і відмовився допомогти відвезти її до ветлікарні, бо в нього немає часу.

Волонтерки відвезли тварину в клініку Vethome до лікарки Павліни Гарасим. Там її стан стабілізували, зашили рани і надали необхідну допомогу. З’ясувалося, що водій збив не оленятко, а козулю, імовірно – вагітну.

«Удар був такий, що в неї навіть кінчик хвоста пробив шкіру. Вчора був набряк мозку, але ми його зняли. Удар прийшовся на праву сторону, козуля отримала тупі травми голови, грудної клітини і хребта. Як наслідок, легенева кровотеча правої нижньої долі легень», – розповіла у коментарі ZAXID.NET Павліна Гарасим.

Зараз козуля почувається значно краще, говорить лікарка. Уночі за нею стежили через відеокамери, адже стан дикої тварини можна оцінити тільки тоді, коли поряд немає людей. Козуля добре дихає, ходить в туалет, їсть і п’є воду. Тварину врятувало те, каже Павліна Гарасим, що внутрішня кровотеча була не сильною і її вдалося зупинити. Є імовірність, що козуля – на ранньому терміні вагітності, зберегти яку навряд вдасться.

Далі козулю мають забрати працівники природного заповідника «Розточчя», розповіла ZAXID.NET Лала Тарапакіна. Там вона буде під фаховим наглядом.

«Я хотіла сказати ось що. Тварина билася на трасі не менше 7 хвилин. Жодна машина не зупинилася. Жодна машина не зупинилася допомогти нам загрузити її в машину. Переказую ніжні вітання всім, хто їхав повз по своїх справах», – додала волонтерка.

Додамо, що 21 березня біля Львова стався ще один випадок, коли водій збив козулю і залишив її помирати. Про це у Facebook «Домівки врятованих тварин» розповів зоолог Орест Залипський. Ввечері патрульні поліцейські привезли в «Домівку» самця з переламаними кінцівками та численними ранами, якого знайшли під час патрулювання на узбіччі дороги. На жаль, цю козулю врятувати не вдалося – через вкрай важкий стан тварини працівники «Домівки» вирішили присипити її.

Відповідно до українського законодавства, якщо поряд із місцем ДТП з дикою твариною був знак про можливу міграцію тварин, то водій за збиту тварину може отримати штраф як браконьєр. Якщо ж такого знаку немає, то все одно варто пам’ятати, що дика тварина належить користувачу лісових угідь, а не є безхазяйною, тож він має право на відшкодування за неї. В таких випадках потрібно звертатися в поліцію, яка має з’ясувати всі обставини в ДТП.

Окрім того, в Україні є кримінальна відповідальність за залишення тварини в небезпечній ситуації. Щоправда, передусім це стосується домашніх і свійських тварин.