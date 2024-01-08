Собака був метисом вівчарки і, не виключено, втік з подвір'я

28 грудня 2023 року у Львівській обласній державній лікарні ветеринарної медицини на вул. Промисловій, 9 зробили евтаназію собаці, який напередодні потрапив у ДТП. Зоозахисники та свідки аварії вважають, що тварину усипили незаконно і звинувачують у цьому працівницю управління дорожнього господарства ЛОВА Оксану Дропу і ветлікаря Михайла Пуківського. Оксана Дропа, яка збила собаку, говорить, що зумисно собаку не усипляли – таким було рішення кваліфікованого лікаря, адже тварина була у вкрай важкому стані. ZAXID.NET дізнався обставини і деталі події, за фактом якої, як стало відомо у понеділок, 8 січня, поліція відкрила кримінальне провадження.

Що сталося?

Ввечері 27 грудня львів’яни Жанна та Олексій (подружжя попросило не називати прізвище – ред.) їхали вул. Стрийською у напрямку від Сокільників в центр Львова та побачили, що в іншій смузі сталася ДТП. Вони розвернулися і зупинилися, щоб дізнатися, чи можна допомогти. Тоді побачили великого собаку, що лежав на дорозі, а біля нього жінку, яка намагалася комусь зателефонувати.

«Ми побачили собаку, він був живий. Спитали, хто його збив. Жінка з телефоном сказала, що вона. На запитання про те, чому вона не везе його в лікарню, вона відповіла, що намагається додзвонитися до свого лікаря. Ми запропонували не гаяти часу і відвезти тварину в іншу клініку», – розповідає Жанна.

Жінкою, яка сказала, що збила собаку, була чиновниця управління дорожнього господарства Львівської ОВА Оксана Дропа. У коментарі ZAXID.NET вона розповіла, що не відчула, що збила тварину, але зупинилася, тому що побачила, як зупиняються інші машини і що здійнявся шум.

«Я взагалі подумала, що в яму заїхала. Удару я не відчула, а це великий собака. Жодних пошкоджень, як я подивилася потім, на машині теж немає, а щоб зламати хребет, удар мав бути сильним. Я побачила, що щось сталося, припаркувала машину трохи далі, де можна було, і пішки вернулася до собаки. Може, собака лежав на дорозі, бо я їхала досить повільно і не бачила, аби хтось вибігав на дорогу», – говорить Оксана Дропа.

Ще один свідок аварії взяв собаку у свою машину, щоб відвезти її в клініку «Євровет», Жанна і Олексій супроводжували його. Як виявилося вже в клініці, Оксана Дропа приїхала за ними, хоча вони на це не сподівалися.

В лікарні собаці вкололи знеболювальне та зробили аналізи і рентген. У Оксани Дропи, за її словами, не було паспорта, щоб оформити договір з клінікою, без якого там нібито відмовлялися надати тварині допомогу, тому вона попросила, щоб куратором собаки став хтось інший. Жінка оплатила аналізи та дослідження – за її словами, це коштувало близько 10 тис. грн.

«Мій чоловік зголосився бути куратором собаки, бо в Оксани Дропи не було із собою паспорта, тільки права. Тварину оформили на нього. Наступного дня йому зателефонували з клініки і сказали, що Оксана Дропа прийшла з паспортом, переоформила кураторство і хоче забрати тварину в іншу клініку. Ми не погоджувалися, адже собака цілу ніч був під крапельницями, щоб стабілізувати його стан. У «Євроветі» йому мали зробити ще низку аналізів і готували до операції. Та Оксана запевнила, що з собакою все буде гаразд і ввечері вона напише, як він почувається. Так вона з якимось чоловіком забрала собаку», – розповідає Жанна.

Жінка додає, що у виписці з клініки зазначено, що наступного дня після аварії собака вже міг самостійно їсти і пити, тобто тварина боролася за життя. Олексій також говорить, що він сам пропонував Оксані Дропі та її супутнику перевезти собаку в іншу клініку, аби не класти її в багажник, але ті відмовилися. Окрім того, подружжя попередило Оксану Дропу, що у разі потреби може допомогти із коштами на операцію тварині. Так само Олексій пропонував Оксані Дропі спеціальні рукавиці, аби уникнути укусу собаки, але від усіх пропозицій жінка відмовилась.

Що було в обласній ветлікарні?

Згодом, розповідає Жанна, її чоловікові зателефонували із обласної ветлікарні, бо знайшли його контакти у виписці з «Євровету».

«Вони намагалися сконтактувати з жінкою, яка привезла тварину, щоб дещо уточнити, але виявилося, що вона лишила неправдиві контактні дані та назвалася іншим прізвищем. Так ми дізналися, що собаку усипили», – говорить Жанна.

Директор обласної ветлікарні Михайло Пуківський розповів ZAXID.NET, що 28 грудня по обіді в лікарню приїхала жінка, яка назвалася Ганною Бучко. Вона привезла собаку після ДТП, а також сказала, що пес її вкусив і показала укус.

«Якщо є укус, то у тварини підозрюється сказ. За законом, її треба помістити у карантин і спостерігати за нею упродовж 10-ти днів. При цьому не можна вводити жодних препаратів, щоб вони не змазали картину сказу, якщо він є. Ми оглянули собаку, жінка показала нам рентген-знімок – у тварини був перелом хребта з компресією, задні лапи були нечутливі, вона трималася виключно на знеболювальному – опіатах», – говорить Михайло Пуківський.

Оскільки стан собаки був важкий і він не міг без медикаментів перебувати на карантині для спостережень, то лікарі ухвалили рішення усипити тварину за заявою жінки.

Жанна і Олексій кажуть, що собаку забрали із Євровету о 13:00, а о 14:00 її вже усипили, при цьому медична установа навіть не перевірила документи у людини, яка попросила усипити тварину.

Що кажуть зоозахисники?

Керівниця ГО «Зелена сила» Андріана Байло, до якої звернулися свідки події, говорить, що ще 28 грудня написала запит в обласне управління Держпродспоживслужби, аби дізнатися, на яких підставах усипили собаку. Там відповіли, що була підозра на сказ, а собака був у важкому стані, тож було вирішено його усипити на прохання Ганни Бучко.

Згодом Жанна і Олексій, які врятували собаку, були у державній ветклініці, де лікар Михайло Пуківський підтвердив, що жінка, фотографію якої вони йому показали, представилася Ганною Бучко. На фото була Оксана Дропа. У коментарі ZAXID.NET Михайло Пуківський сказав, що він не може бути на 100% впевнений, що це одна і та ж людина. Також він додав, що лікарня не є слідчим органом і особу заявниці, яка просила усипити собаку, не встановлювала.

«У законі про захист тварин чітко визначений перелік умов, за яких тварину можна усипити. Якщо сказ не підтверджений, за собакою мали спостерігати. А рішення про евтаназію мав ухвалити консиліум із трьох лікарів. Окрім того, заявниця мала надати довідку з травмпункту, куди вона мала звернутися після укусу», – пояснює Андріана Байло.

Михайло Пуківський стверджує, що довідка з травмпункту для ухвалення рішення не є обов’язковою, достатньо факту укусу, а консиліум буцімто відбувся: «Нас було двоє лікарів, і є висновок з “Євровету” про те, що собака був фактично в коматозному стані».

Що говорить Оксана Дропа?

«Я зробила все, що могла, намагалася допомогти собаці, наскільки це було можливо. Він був у важкому стані, до того ж – вкусив мене. Мені прикро, що так сталося, адже я сама маю собаку, це член нашої сім’ї, але гріха за собою я не чую. Я нікого не вбивала. Натомість мене затравили і вилили на мене купу бруду», – говорить Оксана Дропа.

До слова, під дописом про подію у профільній Facebook-групі – багато негативних коментарів на адресу Оксани Дропи.

На запитання про те, чому вона представилася в державній ветлікарні іншим прізвищем, жінка відповіла так: «а може це і була інша людина». Укус, за її словами, обстежив сімейний лікар, їй зробили вакцину від правця і почувається вона зараз погано.

«Через проблеми зі здоров’ям мені не можна вводити сироватку від сказу», – пояснює Оксана Дропа те, що не зверталася у травмпункт.

Забрати собаку з «Євровету» жінка вирішила через те, що це надто дорога ветеринарна клініка.

«Я за один вечір заплатила майже 10 тис. грн. Я не відмовлялася платити, від допомоги собаці не відмовлялася. Але це надто дорого, тому вирішила перевезти тварину в не гіршу лікарню, куди я раніше зверталася зі своїм собакою», – говорить Оксана Дропа.

Що далі?

Відповідно до закону України про жорстоке поводження з тваринами, говорить Андріана Байло, якщо буде доведено, що евтаназія собаки відбулася з порушеннями, лікарю може загрожувати арешт терміном до шести місяців або обмеження волі терміном 1-3 роки.

Щодо Оксани Дропи, то, говорить зоозахисниця, її можуть звинуватити у тому, що вона подала в лікарні завідомо неправдиві відомості.

«Собака міг вижити. Навіть якби він став спинальником, це не проблема – такі тварини теж мають шанс на прилаштування і гідне життя. Є організації, які знають, як бути з такими собаками. Відбирати в живої істоти життя на власний розсуд – це злочин», – говорить Андріана Байло.

Олексій каже, що суть злочину полягає не в тому, що Оксана Дропа збила собаку і не в тому, що лікар Михайло Пуківський був некомпетентний. Суть у тому, що державна лікарня допомагає позбутися доказів і це відбувається безкарно.

«Жінка збиває собаку. Щоб не було свідків, самостійно везе ніби у ветлікарню для порятунку. Привозить до державної лікарні, каже, що підібрала збитого собаку, який її ще й вкусив. Пише розписку, щоб собаку усипили та перевірили на сказ, і вказує в документі вигадані дані про себе. Собаку усипляють, кремують. І так може зробити кожен. Для чого? Немає засудження від суспільства. Не треба витрачати час і кошти на лікування, немає тіла собаки – немає злочину, від тіла безкоштовно допомогла позбутися державна ветлікарня», – пояснює Олексій.

Чи був собака хворий на сказ, буде відомо лише наприкінці січня. Перший етап дослідження захворювання не виявив, тому наразі триває другий етап, говорить ветлікар Михайло Пуківський.

Зараз Жанна та Олексій чекають на зустріч зі слідчим, кажуть, зібрали необхідні докази і готові довести справу до кінця.