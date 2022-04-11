Вантажне судно SMARTA, яке захопили російські окупанти

Росіяни захопили у полон моряків вантажного судна SMARTA і вивезли їх у невідомому напрямку. Вони також викрали дружину капітана, повідомила уповноважена парламенту з прав людини Людмила Денісова у понеділок, 11 квітня.

Hа території Маріупольського морського торгівельного порту, військові РФ захопили та вивезли членів екіпажу судна SMARTA, який ходить під прапором Ліберії. Росіяни також викрали дружину капітана судна, яка в той момент перебувала на борту. Ймовірно людей вивзли до тимчасово окупованого Донецька.

«18 осіб є громадянами України, 1 – громадянин Єгипту. Зв’язку із екіпажем та дружиною капітана немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно», – написала Денісова у Facebook.

Вантажне судно зайшло у порт Маріуполя 21 лютого і далі мало прямувати до Туреччини. Але через війну не отримало дозвіл на вихід у море і залишилося пришвартованим у Маріупольському порті.

Як повідомляє Денісова, Росія знову порушула право на життя, свободу та недоторканість, які є гарантовані Конвенцією про захист прав людини. З цього приводу Україна буде ️звертатися до Комісії ООН.