У затриманого вилучили таблетки «Субітекс», згортки з наркотичною речовиною та гроші

У середу, 30 червня, у місті Стебник на Львівщині правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, який торгував наркотиками, зокрема, біля місцевої гімназії.

Як повідомили в прокуратурі Львівщини, уродженець Стебника збував у місті наркотики бупренорфін. Продаж він здійснював, зокрема, неподалік гімназії та дитсадка. Під час обшуків у нього вилучили таблетки «Субітекс», близько 50 згортків із наркотичною речовиною та гроші.

27-річний уродженець Стебника торгував наркотиками біля місцевої гімназії

У рамках розслідування слідчі призначать експертизи, які визначать походження та вартість вилучених наркотиків. Прокурори вже скерували до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затриманому повідомлено про підозру за незаконний збут наркотичних речовин, вчинений повторно (ч.ч.1, 2 ст.307 ККУ).