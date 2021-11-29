Гелікоптером до лікарні швидкої допомоги доправляють тяжких хворих та травмованих після ДТП

Біля Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова збудують перший у місті вертолітний майданчик, куди зможе приземлятися вертоліт для евакуації тяжких хворих. Будівництво майданчика коштуватиме 19,5 млн грн.

Майданчик для посадки гелікоптера будуватимуть біля реанімаційного та діагностичного відділень лікарні швидкої допомоги, де є КТ і МРТ, а також усі види досліджень. За умовами тендеру, збудувати майданчик для гелікоптерів мають до кінця червня 2022 року.

Переможця тендеру визначили на майданчику для електронних торгів Prozorro. Ним стало ТзОВ «Інтеграл Сістемс», яке запропонувало збудувати майданчик за 19,5 млн грн при початковій вартості 19,6 млн грн. Компанія зареєстрована в Обухові 10 років тому і займається електромонтажними роботами. Директоркою та одноосібною власницею фірми є київська підприємиця Оксана Пшець.

Наприкінці жовтня Львівщина отримала з держбюджету додаткові 85 млн грн на реалізацію 11 об’єктів соціальної інфраструктури, із яких 11 млн грн виділили на будівництво злітно-посадкового майданчика гвинтокрилів у на вул. Миколайчука, 9.

Нагадаємо, що з квітня 2021 року на Львівщині запрацювали бригади з аеромедичної евакуації хворих, які доправляють травмованих у ДТП та важких хворих із лікарень області гелікоптером. Зараз вертоліт приземляється на парковці лікарні швидкої допомоги.