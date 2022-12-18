29-річний водій на Mitsubishi не впорався з керуванням та злетів із моста

На Миколаївщині автомобіль упав із моста. Внаслідок ДТП загинули п’ятеро пасажирів, двоє з яких – діти.

Як повідомили в ДСНС, трагедія трапилась у селі Кінецьпіль Первомайського району на Миколаївщині 18 грудня близько 14:00. Автомобіль Mitsubishi Sigma виїхав за межі моста, внаслідок чого автомобіль перекинувся і впав у річку.

У ДТП загинули п’ятеро людей, серед яких двоє дівчаток віком 5 та 7 років. Рятувальники витягнули автомобіль із річки та деблокували тіла загиблих.

У обласній поліції Миколаївщини повідомили, що попередньо 29-річний водій на Mitsubishi не впорався з керуванням та під час проїзду мосту через річку Кодима у селі Кінецьпіль, виїхав за межі дороги.