Біля Первомайська автомобіль упав із моста, загинули п’ятеро людей
Серед загиблих діти віком 5 та 7 років
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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29-річний водій на Mitsubishi не впорався з керуванням та злетів із моста
На Миколаївщині автомобіль упав із моста. Внаслідок ДТП загинули п’ятеро пасажирів, двоє з яких – діти.
Як повідомили в ДСНС, трагедія трапилась у селі Кінецьпіль Первомайського району на Миколаївщині 18 грудня близько 14:00. Автомобіль Mitsubishi Sigma виїхав за межі моста, внаслідок чого автомобіль перекинувся і впав у річку.
У ДТП загинули п’ятеро людей, серед яких двоє дівчаток віком 5 та 7 років. Рятувальники витягнули автомобіль із річки та деблокували тіла загиблих.
У обласній поліції Миколаївщини повідомили, що попередньо 29-річний водій на Mitsubishi не впорався з керуванням та під час проїзду мосту через річку Кодима у селі Кінецьпіль, виїхав за межі дороги.
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