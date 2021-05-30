Водія і пасажирку легковика госпіталізували, водійвантажівки в ДТП не постраждав

У неділю вранці, 30 травня, на трасі Київ-Чоп на повороті у село Підбірці зіткнулися легковик Daewoo Sens та вантажівка. Внаслідок аварії постраждали водій та пасажирка легковика: матір та син, мешканці Черкаської області. Про аварію ZAXID.NET дізнався від прес-служби поліції.

Аварія сталася близько 10:50 на повороті до села Підбірці. За кермом Daewoo Sens був 35-річний мешканець Черкаської області, у машині також була матір водія, її вік ще не встановлений.

За попередньою інформацією, саме водій легковика спричинив зіткнення з вантажівкою, якою керував 46-річний мешканець Вінницької області.

Внаслідок аварії і водія Daewoo Sens, і його матір забрали до лікарні.