На вул. Бельведерській у Варшаві вже встановили відповідні дорожні знаки

У Варшаві облаштували велосипедно-пішохідний маршрут, який назвали Алеєю жертв російської агресії. Про це повідомив уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, передає «Європейська правда».

Рішення про створення Алеї жертв російської агресії біля російського посольства ухвалили всередині жовтня.

«Велосипедна алея під посольством Росії у Варшаві нагадує нам про жертв російської агресії. У Варшаві відкрили Алею жертв російської агресії. Польща пам'ятає», – повідомив Станіслав Жарин.

За відповідну постанову проголосували 55 депутатів Варшави.

«Назва відповідає запропонованому місцю розташування, враховуючи триваючу російську агресію проти України. Крім того, найменування має на меті спровокувати, примусити до роздумів та дій російську державу», – йдеться в обґрунтуванні постанови.

У місцевому управлінні автомобільних доріг повідомили, що Алеєю жертв російської агресії назвали частину вул. Бельведерської, від вул. Багатела до перехрестя з вулицею Спєровою у Варшаві. Тут уже встановили відповідні дорожні знаки.

Нагадаємо, нещодавно міська рада польського Білостока ухвалила рішення перейменувати одне з кільцевих перехресть на честь Вільної України.