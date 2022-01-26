37-річний водій автомобіля Ravon не впорався з керуванням та з’їхав у кювет

У вівторок, 25 січня, на трасі неподалік Радехова легковик з'їхав у кювет, унаслідок чого постраждав водій та його 31-річна пасажирка. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Аварія трапилась близько 14:00 на трасі Львів – Луцьк біля села Бабичі, що поблизу Радехова. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Ravon, 37-річний житель одного з сіл Самбірського району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні водій та 31-річна пасажирка легковика, мешканка міста Дубляни.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.