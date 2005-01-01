Біля Ратуші відкрилася чергова виставка відомого волонтерського проекту «Якби не війна»

КультураРоман Ганкевич, сьогодні, 16:041530

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Біля Ратуші відкрилася чергова виставка відомого волонтерського проекту «Якби не війна»
фото ЛМР
Виставка «Матері» з проекту «Якби не війна»

З п'ятниці, 5 січня, в рамках проекту «Якби не війна» на площі біля Ратуші експонуватиметься виставка «Матері». Про це інформували у департаменті культури Львівської міської ради.

Як зазначається, дванадцять світлин, на яких зображені усміхнені матері та їх сини - воїни АТО, нагадуватимуть, що майбутнє нації в руках матерів, адже саме вони виховали тих, хто сьогодні став на захист держави. У відділі промоції міста Львова повідомили, що «ці дванадцять історій – це приклад безумовної материнської любові й жертовності та неймовірного синівського героїзму».

Волонтерський проект «Якби не війна» є результатом командної роботи дівчат-волонтерів київського військового шпиталю: Юлії Волкової, Олени Соколовської, Олени Бєлячкової, Тетяни Грубенюк, Євгенії Барилко, Вікторії Павленко. Фотовиставка складається з восьми тематичних блоків, в кожному з яких від дванадцяти до двадцяти п’яти світлин. Окрім цього, усі світлини об’єднано у фотокнигу, кошти від реалізації якої волонтери спрямовують на допомогу родинам загиблих, на ліки для поранених у шпиталі, а також на потреби військових на передовій.

Раніше біля Ратуші експонувалася виставка «Жінки на війні». Наступною із серії буде тема «Кохання».

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