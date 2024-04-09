На вулиці Кавказькій в Рівному демонтували бетонні блоки

У Рівному демонтували бетонні блоки на вулиці Кавказькій, що перекривали одну смугу руху. Їх встановили понад два роки тому, як частину оборонної складової, втім наразі необхідності у них немає. Про це 9 квітня повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у Telegram.

За інформацією очільника області, бетонні блоки розмістили біля будівлі Рівненської ОВА за вказівкою силових структур відразу після повномасштабного вторгнення.

«За понад два роки війни ці конструкції створювали дискомфорт для наших водіїв, адже обмежували рух автомобілів в односторонньому порядку. Проте кожен ставився до цього із розумінням, і я дякую за це власникам транспортних засобів», – зазначив Олександр Коваль.

Як уточнив ZAXID.NET радник з інформаційної політики Рівненської ОВА Сергій Татаренко, конструкції прибрали по обіді 8 квітня.