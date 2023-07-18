Пожежа виникла на міському сміттєвому полігоні в селі Бармаки

Біля села Бармаки, що неподалік Рівного, сталась пожежа на міському сміттєвому полігоні. За попередньою інформацією, займання виникло через перепади температури. Наразі поширення вогню зупинили, на місці чергують працівники ДСНС.

Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, повідомлення про займання на сміттєзвалищі поблизу села Бармаки надійшло близько 17:00 у понеділок, 17 липня. Над ліквідацією пожежі працювали 35 рятувальників, три місцеві пожежні команди, працівники підприємства, яке утримує полігон. Були залучені шість автоцистерн і тактичний робот.

Всього вогонь охопив площу в 300 м2. За інформацією рятувальників, гасіння пожежі суттєво ускладнював сильний вітер. Однак ввечері того ж дня, близько 21:30, надзвичайники повідомили, що пожежа була локалізована, тобто, поширення вогню вдалося припинити.

За словами мера Рівного Олександра Третяка, займання сталось через перепади температури. Містян попереджають, що у Рівному та прилеглих селах може бути відчутне задимлення. Додамо, що, за свідченнями очевидців, станом на ранок наступного дня, 18 липня, відходи на полігоні досі тліють.

«На місці працюють рятувальники Рівненського районного управління ГУ ДСНС. Також залучена міська комунальна техніка. Рятувальники чергуватимуть на полігоні до повної ліквідації пожежі та її наслідків», – зазначив Олександр Третяк.