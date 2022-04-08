До дипломатичної установи, яка вже не працює, знесли техніку, яку росіяни найчастіше викрадають в українців

8 квітня львів’яни провели акцію під Генеральним консульством Російської Федерації у Львові. Під приміщення дипустанови знесли побутову техніку, самокати, взуття, електроприлади та інші речі, які російські військові крадуть в окупованих населених пунктах України і тягнуть це додому в Росію.

Акція «Російське консульство – пам'ятник мародерству» мала за мету показати справжнє обличчя російської армії і її нації в цілому.

Під російське консульство знесли речі, які найчастіше викрадають росіяни в українців під час війни. Їх поскладали перед входом і облили червоною фарбою. Серед них була навіть собача будка, яку росіяни теж викрали в північному регіоні.

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав організовувати такі ж акції під усіма російськими дипломатичними установами.

фото Романа Каймана

«"Друга армія світу" в Україні масово викрадає блендери, шуби, дитячі самокати та цинічно хизується награбованим у телефонних розмовах з рідними. Десятки таких розмов СБУ вже оприлюднила в інтернеті. А кілька днів тому в мережі опублікували три години записів з онлайн-камери кур'єрської служби у Білорусі, через яку рашистські окупанти-мародери відправляли крадені в українців речі до себе додому. Маємо показати справжнє обличчя цієї армії – армії мародерів», – пояснила співорганізаторка акції Ірина Сало.

Нагадаємо, російське консульство у Львові не працює від початку війни. Ще 23 лютого його працівники спалили документи на території дипустанови і виїхали зі Львова.