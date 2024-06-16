ДТП трапилась 15 червня поблизу села Сварині

На Рівненщині водій Volvo XC90 зʼїхав у кювет, перекинувся на дах. Із важкими травмами його доправили до лікарні, де за чотири години він помер.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у суботу, 15 червня, близько 9:30 на автодорозі Київ - Ковель – Ягодин. Поблизу села Сварині 40-річний мешканець Сарнів за кермом Volvo XC90 не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Від удару його автомобіль перекинувся на дах.

Фото поліції

Із тяжкими травмами водія госпіталізували до лікарні. Однак за чотири години він помер. через чотири години потерпілий помер. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.