На Івачвському ставі часто зимують лебеді

На Тернопільщині працівники ДСНС з крижаного полону визволили зграю диких лебедів. Птахи перебували на Івачівському ставі, а коли стало холодного просто примерзли до плеса водойми. Про надзвичайну ситуацію в Службу порятунку повідомила жителька села Івачів.

Місцева жінка вранці 10 січня зателефонувала в ДСНС Тернопільщини. Додзвонювачка розповіла, що помітила на Івачівському ставі зграю диких лебедів, які довго перебували на одному місці. Жінка здогадалася, що птахи примерзли до водойми, тому не можуть не злетіти, не піти на пошуки їжі.

Місцеві жителі не могли близько підійти до птахів через крихкий лід

Місцеві не могли самостійно підійти до лебедів, адже крига була крихка. Птахи примерзли до водойми в місцях по між очеретом. Тому жінка звернулася до рятувальників. «Жителька с. Івачів повідомила, що поблизу с. Чернихів Тернопільської територіальної громади Тернопільського району вона нарахувала 7 лебедів, що перебували у водоймі і через посилення морозу вмерзли в кригу», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в середу, 10 січня.

На місце виїхали рятувальники з тернопільського загону. Працівники ДСНС одягнули спеціальні захисні костюми і за допомогою драбини та мотузки по кризі дісталися до птахів та визволили їх з льодової пастки.