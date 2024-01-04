Новоселицький районний суд засудив буковинця до двох років умовно за знущання над собакою. Чоловік прив’язав пса сусідки до свого трактора і поволік його через поле в сусіднє село. Від того, що тварина змучилася бігти і впала, то отримала травми лап. На тілі також ветеринари діагностували відкриті рани. В суді чоловік свою провину повністю визнав.

Під час досудового слідства поліцейські встановили, що на прохання односельчанки обвинувачений приїхав до неї додому. На подвір’ї жінки перебував собака. Чоловік погодився допомогти сусідці і завезти пса до сусіднього села.

«Приблизно о 15:00 10 жовтня обвинувачений прибув за місцем проживання своєї односельчанки, де на її прохання погодився забрати з її подвір’я собаку по кличці “Амбал”. Пса мали перевезти в сусіднє село. Чоловік впіймав собаку, потім прив’язав його металевим ланцюгом до заднього навісу трактора марки Т-25А, після чого сів за кермо і поїхав в напрямку села Рингач Чернівецького району. В цей час собака біг за транспортом без зупинки приблизно 3 кілометри», – йдеться у вироку Новоселицького районного суду від 22 грудня 2023 року.

Близько 16:00 на ґрунтовій дорозі на в’їзді в село Рингач трактор з прив’язаним собакою перестрів неповнолітній хлопець. Хлопчина побачив, що пес змучений і поранений, почав відв’язувати тварину від транспорту. Однак чоловік заборонив йому це робити та наказав сісти в кабіну трактора, після чого продовжив рух до села.

Експерти встановили, що від таких дій собака не втримався, впав і був протягнутий на закріпленому на шиї металевому ціпку близько 10 метрів по землі за трактором. Внаслідок вищевказаних протиправних дій обвинувачений завдав тілесні ушкодження псу на прізвисько «Амбал» у вигляді рваних ран шкірного покрову голови та тіла.

В підготовчому судовому засіданні чоловік вину визнав, щиро розкаявся в скоєному та разом з прокурором уклав угоду визнання винуватості. Суддя взяв до уваги те, що обвинувачений вину визнав добровільно, активно сприяв в розкритті злочину, щиро розкаявся в скоєному, посередньою характеризується за місцем проживання і скоїв нетяжкий злочин вперше. Чоловіку призначили три роки ув’язнення, однак звільнили його від покарання, замінивши термін на умовний строком на 2 роки.

Собаку, який належав сусідці, не конфісковували через те, що жінка добровільно написала заяву, щоб тварину забрали до Центру стерилізації тварин.