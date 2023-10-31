Селянам загрожує до п'яти років позбавлення волі

На Буковині двоє селян прив’язали собаку до трактора і волочили тварину полем, поки їх не зупинили односельці. Поліція порушила кримінальне провадження. Тепер чоловіку загрожує ув’язнення до п’яти років, а жінка сплатить чималий штраф.

Про собаку, який постраждав від нелюдського ставлення, в соціальних мережах повідомили волонтери. Буковинці розповіли, що з тварини жорстоко познущалися, її прив’язали до трактора і волочили по полю. На собаці виявили чимало крові та ран.

Поліцейські під час перевірки встановили усіх причетних до знущання з тварини. З’ясувалося, що собака на території господарства 57-річної жительки села Рокитне напав на домашню птицю. Жінка схопила палицю та вдарила нею пса. Після цього сказала 32-річному сусідові відвести тварину до родичів в село Рингач. Він прив’язав собаку до трактора та разом із неповнолітнім сином жінки рухалися в сусіднє село. Їх зупинили місцеві жителі.

Собака отримав чимало травм

«Поліцейські склали стосовно жінки та чоловіка адміністративні протоколи за жорстоке поводження з тваринами. Також буковинку притягнуть до адміністративної відповідальності за те, що її неповнолітній син став свідком знущання з собаки. На жінку склали протокол про невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей», – повідомили в поліції Буковини.

Після ретельнішої перевірки і вивчення усіх доказів та свідчень, поліцейські вирішили перекваліфікувати справу. До ЄРДР внесли факт за ч. 2 ст. 299 КК України (Жорстоке поводження з тваринами). Чоловіку та жінці загрожує до п’яти років ув’язнення та штраф в розмірі 5 100 гривень. щодо тварини, то вона жива і перебуває на лікуванні в іншій родині в селі Рингач.