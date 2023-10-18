Пустомитівський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному утриманні собаки Галину Пушкарьову, чий алабай загриз сусідського собаку. Суд призначив жінці 1700 грн штрафу та постановив конфіскувати алабая.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у жовтні 2023 року, випадок трапився 29 серпня приблизно о 22:00. Чоловік, що живе по сусідству з Галиною Пушкарьовою, почув як скавулить на вулиці його собака, він виглянув з будинку та побачив, що його кусає алабай. Чоловік відігнав собаку, викликав ветеринара і поліцію. Однак врятувати його собаку не вдалось, він помер наступного дня.

Власниця алабая Галина Пушкарьова під час засідання суду свою провину в неналежному утриманні собаки визнала. Вона розповіла, що тримає алабая у закритосу вольєрі, а ввечері його випускають на прогулянку. Про те, що її собака покусав сусідського пса, вона дізналась від поліцейських. Жінка не змогла пояснити, як алабай вибіг з вольєра.

Справу розглянув суддя Дмитро Кукса, який визнав Галину Пушкарьову винною у неналежному утриманні тварини, призначивши їй 1700 грн штрафу з конфіскацією алабая. На постанову ще може бути подана апеляція.

Зазначимо, що конфіскацією тварин займається виконавча служба. Хоча досі після схожих рішень судів власникам собак вдавалось уникати конфіскації тварин.