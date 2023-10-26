Жителя Коломийського району засудили до умовного покарання через те, що він повісив собаку на власному подвір’ї. Чоловік в суді свою вину визнав повністю. Пояснив, що був змушений вбити тварини через те, що волонтери не хотіли забрати її до себе.

Під час досудового слідства правоохоронці з’ясували, що 27 березня 2023 року житель села Воскресинці Коломийської громади у себе на подвір’ї умисно повісив собаку по кличці «Діна». Тварина померла на місці.

«В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, щиро розкаявся і просив його суворо не карати. Крім того, пояснив, що неодноразово звертався до волонтерів, щоб забрали собаку у притулок через те, що вона нападала на курей і їла їх. Однак ніхто не приїхав і не забрав тварину», – йдеться у вироку Коломийського міськрайонного суду від 23 жовтня

Суд визнав винним жителя Коломийської громади та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк два роки. Однак суддя врахував обставини, що пом’якшують вирок чоловіку, зокрема його щире каяття і визнання вини. Тому звільнив його від покарання і призначив умовний термін строком на один рік.