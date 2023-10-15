Тварин тримали у тісних клітках

У тернопільському торговельно-розважальному центрі «Подоляни» працювала виставка тварин «Підводний світ», де були присутні дикі й екзотичні тварини. На організаторів виставки склали адмінпротоколи, оскільки вони утримували тварин у тісних клітках, пише «Українська правда. Життя» з посиланням на зоозахисну організацію UAnimals.

Як повідомляється, після звернення небайдужих людей волонтерка UAnimals Людмила Чеховська відвідала виставку та побачила, що, крім анонсованих риб, там були присутні також дикі й екзотичні тварини. Їх утримували в тісних просторах. За даними організації, відвідувачі фотографуються зі зміями та мавпою, використовуючи спалах. Мавпа сиділа у тісній клітці й не мала змоги сховатися від цього.

Згідно з частиною 5 статті 25 закону «Про захист тварин від жорстокого поводження», не можна використовувати тварин для пересувних виставок. А частина 12 цієї статті забороняє надавати фотопослуги з дикими тваринами усім, крім зоопарків, цирків та дельфінаріїв. Як зауважують зоозахисники, Тернопільська міська рада заборонила пересувні цирки й інші мобільні розваги із залученням диких та екзотичних тварин на території міста.

Чеховська викликала в ТЦ поліцію, однак поліціянти відмовилися скласти протокол на місці. Вони аргументували це тим, що спочатку необхідно провести експертизи і встановити, чи справді є порушення.

Відтак зоозахисниця поскаржилася на гарячу лінію через нескладений протокол, де їй пообіцяли, що поліціянти повернуться в ТЦ і перевірять умови утримання тварин.

Речник обласного управління поліції Сергій Крета 15 жовтня повідомив, що правоохоронці нібито не знали, що в місті планується така виставка. Зрештою, на організаторів склали протокол.

«Дізналися, коли вже люди почали скаржитися. Хотіли на них у суботу (14 жовтня – ред.) скласти протокол, але на місці не було організаторів. А складається він тільки на конкретну людину. Сьогодні поліція повернулася туди й застала організаторів», – пояснив він.

На організаторів виставки склали протокол за 154 статтею Кодексу про адміністративні правопорушення, хоч вона і стосується котів та собак. Стаття передбачає попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 грн) і попередження.

Як зауважив речник поліції, виставка вже закінчилася, і завтра, 16 жовтня, організатори їдуть в інше місто.