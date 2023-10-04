Канадський сфінкс – це порода котів, які не мають шерсті

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок чоловіку, який жорстоко вбив чужого кота кухонним ножем. Обвинувачений Михайло Ануфрієв уклав угоду про визнання винуватості з прокурором і уник тюремного ув’язнення – йому призначили річний іспитовий термін.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, уродженець одного з сіл біля Ужгорода Михайло Ануфрієв на початку серпня приблизно о 20:00 перебував в коридорі гуртожитку Карпатського університету ім. А. Волошина, що в Ужгороді. Він взяв кухонний ніж та вирішив вбити чужого кота породи канадський сфінкс. Михайло Ануфрієв завдав тварині одну колото-ріжучу рану довжиною близько 6 см, унаслідок чого кіт помер від крововтрати.

У вересні 2023 року Михайло Ануфрієв уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. У вироку суду вказано, що обвинувачений визнав свою провину в жорстокому вбивстві кота, однак там не вказані причини такого вчинку. Власник тварини надав згоду на укладення угоди між обвинуваченим та прокурором.

Справу розглянув суд, який затвердив укладену угоду та призначив обвинуваченому покарання – два роки тюрми, однак суддя звільнив Михайла Ануфрієва від відбування покарання з річним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.