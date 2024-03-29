Адміністративно-офісний центр побудують на закинутій ділянці на нвул. Джерельній

У Львові на вул. Джерельній збудують адміністративно-офісний центр із комерційними приміщеннями на першому поверсі та підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 29 березня.

Йдеться про забудову ділянки на вул. Джерельній, 45, що зараз фактично пустує. Натомість тут планують збудувати чотириповерховий адміністративно-офісний центр із комерцією.

«На вул. Джерельній є фактично порожнє місце в створі вулиці. Є фасад, до якого можна приблокуватися, і відведена земельна ділянка. І в межах цієї ділянки пропонується нове будівництво. Кілька разів цей проект розглядали на містобудівній раді. Були зауваження мешканців, які проектанти по максимуму намагалися врахувати, виправляючи цей проект», – зазначив під час засідання виконавчого комітету головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Візуалізації VR Group

Він додав, що в МУО пропишуть запобіжники, аби не створювати дискомфорту для віком суміжних будинків. Однак з точки зору пластики та об’єму, стверджує головний архітектор, нова будівля досить тактовно впишеться в сформовану вулицю.

«Це буде достатньо тактовне вписання на рівні карнизу основних будинків. І верхній поверх буде глибше, в межах дахового поверху. На цьому об’єкті планується в’їзд в підземний паркінг із вул. Джерельної», – додав Антон Коломєйцев.

Будівництво вестиме ТзОВ «Фірма Дамар». Компанія зареєстрована у 1993 році у Львові на просп. Чорновола, 67 та належить львів’янину Дмитру Добровольському та мешканцю Трускавця Юрію Пасічнику.