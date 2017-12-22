Біля Відня зіткнулися два потяги, є постраждалі

СвітРоман Ганкевич, 22 грудня3750

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Біля Відня зіткнулися два потяги, є постраждалі
фото Kurier
За даними місцевих ЗМІ могли постраждати від 15 до 20 осіб

У п'ятницю, 22 грудня, біля Відня зіткнулися два потяги, в результаті чого більше десяти осіб отримали травми. Про це інформує АР.

Як передає агентство, залізнична аварія сталася поблизу станції в Крітцендорфі, на північ від австрійської столиці. У результаті зіткнення два вагони перекинулися, а третій нахилився на бік.

Про точну кількість постраждалих в результаті зіткнення не повідомляється. Місцеві ЗМІ наводять цифри від 15 до 20 осіб. На місце події відправлені два рятувальні вертольоти.

Причини аварії також невідомі.

Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, новий вагон «Укрзалізниці» зламався, від'їхавши на 50 км від столиці Австрії. Пасажири потягу «Київ-Відень» прочекали у вагоні 16 годин, а потім добиралися до України самотужки.

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До теми

Новий вагон «Укрзалізниці» зламався, від'їхавши на 50 км від столиці Австрії ZAXID.NET
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