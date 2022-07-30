У Яворівському районі автомобіль Volkswagen Passat зіткнувся зі скутером Lifan. Унаслідок ДТП водія скутера та його пасажира госпіталізували в лікарню.

Як повідомили в поліції, аварія трапилася у п’ятницю, 29 липня, близько 22:50, у селі Чернилява, неподалік Яворова. 25-річний мешканець Яворова, який був за кермом Volkswagen Passat B6, зіткнувся з 18-річним водієм скутера Lifan.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Volkswagen Passat B6», 25-річний житель Яворова, здійснив зіткнення зі скутером «Lifan», яким керував 18-річний місцевий мешканець.

Внаслідок ДТП водій скутера та його пасажир, 31-річний місцевий житель, травмувалися, їх госпіталізували в лікарню.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує обмеженням волі до трьох років із вилученням посвідчення водія.