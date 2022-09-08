Автомобіль ВАЗ на швидкості з'їхав у кювет і зіткнувся з перешкодою

Неподалік Збаража у ДТП загинув 54-річний водій автомобіля ВАЗ. Чоловік, який їхав з перевищенням швидкості, не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. У салоні були ще двоє пасажирів, їх з травмами доправили до лікарні.

Аварія сталась близько опівдня в середу, 7 вересня, на трасі «Тернопіль-Ланівці», неподалік села Чернихівці Збаразької громади. «Водій автомобіля ВАЗ не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і допустив з'їзд легківки в кювет. Після цього транспортний засіб врізався в перешкоду», – повідомляють обставини ДТП у прес-службі поліції Тернопільщини.

У салоні автомобіля перебували троє людей: водій, його неповнолітній син і односелець. Водій загинув на місці

Внаслідок аварії 54-річний водій автомобіля загинув на місці. На момент ДТП в салоні авто, окрім нього, перебували двоє пасажирів: його неповнолітній син та односельчанин. Їх обох медики швидкої доправили до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).