Від удару обидві маршрутки отримали механічні ушкодження, але ніхто не постраждав

У центрі Луцька зіткнулись дві маршрутки. Від удару одна з них в'їхала у дорожній знак біля зупинки навпроти готелю «Україна». Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, водії розійшлись за європротоколом.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET старша інспекторка з прес-служби патрульної поліції Волині Анна Цисюк, аварія сталась близько 13:00 у понеділок, 11 липня.

«Водій маршрутки №10 не дотримався безпечної швидкості та не впорався з кермуванням, в результаті чого здійснив наїзд на маршрутний транспортний засіб №25 та виїхав на тротуар, де наїхав на дорожній знак», – зазначила вона.

У момент аварії в маршрутках були пасажири, але ніхто не травмувався.

Водії маршруток вирішили розійтись за європротоколом, тож патрульні не складали протокол за вчинення ДТП. Натомість вони склали адмінпротокол за ст. 139 КУпАП (пошкодження технічних засобів регулювання дорожнього руху), яка передбачає 340 грн штрафу.