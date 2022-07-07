Коли драгер показує стрілки, це означає, що рівень сп'яніння становить мінімум 5 проміле

У Луцьку патрульні зупинили водія з 25-кратним перевищенням алкоголю. Про порушника поліцейських повідомили очевидці, які помітили нетверезого чоловіка за кермом Mercedes. На нього склали адмінпротокол, за п'яне водіння чоловікові загрожує 17 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, водія виявили у мікрорайоні ЛПЗ у Луцьку в четвер, 7 липня. Про порушника поліцейських повідомив очевидець.

Поліцейські також помітили у водія Mercedes-Benz 208 ознаки алкогольного сп'яніння. Йому запропонували пройти алкотест, на що чоловік погодився. В результаті драгер показав стрілки «у небо», що означає як мінімум 25-кратне перевищення допустимої норми алкоголю.

Зазначимо, що максимально драгер показує рівень сп'яніння у 5 проміле. Це вважається фактично смертельною дозою, адже алкогольне отруєння настає вже після трьох проміле.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння), за якою йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

«Дякуємо небайдужим громадянам, які повідомляють на лінію 102 про виявлені правопорушення! Ви змінюєте наше суспільство на краще», – додають у патрульній поліції.