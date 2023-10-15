Основне завдання інтер'єру – зробити будинок комфортним не лише за допомогою потрібної техніки та меблів

В основі біодизайну в інтер’єрі лежить біоніка – використання біологічних методів і структур для розробки інженерних рішень та технологічних методів. Становлення цього стилю в архітектурі припадає на кінець ХХ ст. Із зовнішніх проявів біодизайн поступово перейшов у внутрішнє оформлення приміщень. Про його особливості розповідає DomvRemonte.

Особливості стилю:

1. Розумне та економічне використання ресурсів – раціональний підхід до вибору предметів меблів, декору, текстилю.

2. Відсутність шаблонних чи стандартних рішень, неповторність дизайну. Як і кожен витвір природи, він особливий і не схожий на жодний інший.

3. Біоморфізм – наслідування тваринного та рослинного світу у виборі форм, наповнення, плавності ліній та обрисів.

4. Основне завдання інтер'єру – зробити будинок комфортним не лише за допомогою потрібної техніки та меблів. Біодизайн передбачає простір, у якому психіка відпочиває завдяки природним формам, округлим контурам, натуральним матеріалам (цегла, дерево, камінь, натуральні шпалери, коркове покриття, текстиль, скло), природним текстурам та спокійним кольорам.

5. Простір має бути плавно перетікаючим. Одна кімната переходить в іншу м'яко, максимально делікатно без різких і строгих кордонів. По можливості перегородки роблять легкими, використовують рослини, предмети меблів для зонування. Наявність скляних дверей-арок буде великим плюсом.

6. Сучасна техніка, системи «розумного» будинку – невід'ємні в дизайні. Досягнення науки і техніки тут є помічниками в розумному користуванні ресурсами, турботою про навколишнє середовище.

Оформлення та дизайн стін і підлоги

Біодизайн пропонує чимало варіантів оформлення стін в інтер'єрі, головне – віддавати перевагу натуральним матеріалам.

1. Забарвлення. Однотонне покриття стане гарною основою для загального інтер'єру та збалансує колірні акценти в декорі та текстилі.

2. Рулонні шпалери. Підійдуть як однотонні, так і варіанти з малюнком – мотиви з рослинами, тваринами та птахами.

3. Художній розпис стін. Тут можна дати волю фантазії та зобразити на стінах улюблені сцени стихії, пори року та інші сюжети. У такому випадку важливо знати міру, щоб не перенаситити інтер'єр.

4. Пробкове покриття. Прекрасний матеріал для оформлення стін: приємна на дотик текстура, природна кольорова гама та тепло оздоблення.

5. Камінь, кераміка. Для кухні, ванної можна використовувати кераміку з відповідним візерунком або однотонну. Уникайте строгих геометричних малюнків на плитці.

6. Дерево – основний матеріал для підлоги у такому дизайні квартири чи будинку. Це може бути паркет, паркетна дошка темного та світлих природних кольорів деревини. Використання каменю або кераміки також вітається.

Колірна гама

Справжні пастельні кольори і відтінки зеленого, помаранчевого, рожевого, білого блакитного, жовтого тощо – основа в біодизайні. Йдеться саме про кольори, що зустрічаються в природі. Важливо також вибирати гармонійне поєднання кольорів: гра контрастів не властива цьому напрямку.

Освітлення

Має бути максимум природного освітлення, тому вікна максимально великі та не приховані за важкими шторами чи пластиковими жалюзі. Коли природного світла недостатньо, використовуємо штучні джерела світла – точкове освітлення, приховане підсвічування, підлогові торшери та стельові світильники. Вибираємо в міру яскраве світло, тепле світіння. Жодних складних стельових конструкцій, максимально прості рішення.

Світильники можуть бути виготовлені з дерева, скла, підійдуть і елементи з металу. Пам'ятаємо, що у біодизайні форми запозичуються у живої природи. З огляду на це виключаємо гострі кути та технологічну різкість у дизайні освітлення.

Декор та аксесуари

1. Вода як основний компонент. Фонтанчики, водоспади, штучні водойми – все, що можна розмістити в умовах будинку чи квартири.

2. Каміння. Композиції з каменів, камінь як матеріал та предмет декору у природному вигляді.

3. Флористичні композиції. Квіти та рослини в цілому – важливий елемент стилю. За наявності площі можна створити цілий зимовий сад як куточок природи у своєму будинку.

4. В оформленні приміщень можна використовувати плетені меблі. Це може бути крісло-гойдалка, столик або корзини для зберігання. Як декор вітаються також глиняні вази та глеки.

5. Можна і потрібно створювати композиції з використанням природних матеріалів. Це може бути стіл, створений зі скляних стільниць, з наповненням у вигляді піску, каміння, черепашок тощо. На кавовому столику, серванті або поличках можна розставити фігурки птахів та звірів.

6. Текстиль має використовуватися раціонально: жодного надміру, лише найнеобхідніше. Меблі бажано обирати зі щільно оббивкою, а декоративні подушки додадуть затишку та можуть стати колірним акцентом. На підлогу для комфорту можна покласти килим зі штучного хутра або стилізований під газон.