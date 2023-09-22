Кожна кімната повинна мати окреме приміщення зі своїм виходом в коридор

Сучасні тенденції диктують певні правила комфортного житла, і планування тут грає чи не першорядну роль. Саме гарне планування може стати базою для комфортного інтер’єру або, навпаки, створити проблеми, якщо воно невдале. На що звернути увагу в плануванні при покупці квартири, розповідає Koval Studio Design.

1. Об’єднана кухня-вітальня. Вітальня – не місце для проживання, як це було за радянських часів. Зараз це кімната для загального збору сім’ї, прийому гостей, вечорів у колі друзів. Об’єднана кухня й вітальня не тільки спрощують підготовчий процес і подачу страв на стіл, але усувають поділ між зонами, додаючи простору обом приміщенням.

2. Два чи більше санвузлів. Якщо квартира дво- і більш кімнатна потрібен гостьовий санвузол і хазяйський. Бажано щоб другий вміщував і ванну, і окрему душову кабіну.

3. Висока стеля. Здебільшого ми росли в квартирах у старих будинках з низькими стелями, які ніби давили на голову. Зараз забудовники відходять від цих звичок, і хоча високі стелі додають ціни квартирі, але і простору теж.

4. Кожна кімната повинна мати окреме приміщення зі своїм виходом в коридор, ніяких прохідних кімнат. Бажано щоб кімнати були квадратної форми, а якщо прямокутної, то не надто витягнуті.

5. Наявність гардеробної або достатня площа кімнати, щоб її організувати. Тенденція відходу від шаф і великогабаритних меблів спостерігається вже давно, тому гардероб у сучасній квартирі обов’язковий, а краще два – один для спальні, інший в передпокої.