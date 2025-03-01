Обидві команди прагнутимуть скористатись осічкою «Динамо» в поєдинку з «Ворсклою»

У суботу, 1 березня, у центральному матчі 19-го туру чемпіонату України «Шахтар» прийматиме «Олександрію». Гра відбудеться у Львові на «Арені Львів» і розпочнеться о 18:00. Головним арбітром зустрічі буде Микола Балакін (Київська обл.), а за VAR відповідатиме Денис Шурман (Київська обл.).

У першому після зимової паузи матчі «Шахтар» з величезними труднощами здолав дебютанта елітного дивізіону – «Лівий Берег» (1:0). Своєю чергою «Олександрія» взяла гору над «Зорею» (2:1). Як наслідок, перед очною дуеллю підопічні Руслана Ротаня йдуть у турнірній таблиці УПЛ на другій сходинці, маючи у своєму доробку 41 очок. Команда Маріно Пушіча з 36-ма балами третя і має гру в запасі.

У першій половині сезону команди влаштували шалену перестрілку, забивши на двох аж 7 голів – матч завершився перемогою «гірників» з рахунком 4:3.

FAVBET абсолютним фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На його перемогу дають жалюгідні 1,57, тоді як успіх «Олександрії» оцінюють у 7,50. Нічия котирується у 4,25. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,11, тоді як тотал менше 2,5 – 1,89.

У «Шахтаря» найбільше голів чекають від Кевіна (2,20) та Лассіни Траоре (2,30), тоді як в «Олександрії» відзначитись можуть Олександр Філіппов (4,50) та Хуан Альвіна Безерра (5,50).

Де дивитися матч 19-го туру УПЛ між «Шахтар» та «Олександрією»

Матч «Шахтар» – «Олександрія» онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.