Три піхотні тактичні групи провели штурм укріплень росіян

Бійці 1-ого батальйону бригади «Азов» Національної гвардії України здійснили наліт та зачистити російські позиції. Відповідне відео оприлюднила прес-служба «Азову» у середу, 7 лютого.

Три піхотні тактичні групи провели штурм укріплень окупантів.

«Контакт з противником, евакуація поранених, щільний стрілецький, мінометний та артилерійський вогонь ворога та весь хід операції були зафіксовані на екшн-камери бійців», – йдеться у повідомленні.

відео «Азову»

Додамо, що Кремінський ліс, який зафіксований на відео, або, як називають його військові, «ліс чудес» – розташований впритул до Кремінної. Формально частина його належить до ботанічного заказника місцевого значення «Серебрянський». Ліс, переважно сосновий, починається біля Кремінної і простягається на понад 107 га до адмінмежі з Донецькою областю.

Росіяни почали штурмувати цю ділянку за пів року після окупації міста – восени 2022 року. Тоді вже стало очевидно, що бліцкриг із захоплення України зазнав невдачі, і агресор сконцентрувався на менш масштабній цілі: виході на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Як пише «Радіо Свобода» з посиланням на військових, російська тактика на цій ділянці фронту змінюється, але «асортимент» той самий: вогневий вал, «м’ясні» штурми або комбінує – артпідготовка, після якої йде атака піхоти. Суттєвим новий фактором війни на цій ділянці стали дрони.