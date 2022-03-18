Знищена російська військова техніка

Російська окупаційна армія суттєво не просунулася станом на 23 добу військового вторгнення в Україну і продовжує зазнавати втрат. Водночас окупанти викрадають українських патріотів і намагаються створити собі позитивний імідж за допомогою роздачі продуктів на окупованих територіях. Про це йдеться у ранковому зведенні Міністерства оборони України.

«Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі», – йдеться у повідомленні, опублікованому зранку, 18 березня.

Впродовж доби українськими захисниками та захисницями було частково знищено і зупинено просування вглиб території України підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил Російської Федерації, втрати ворога уточнюються.

За попередню добу, бомбардувальною і штурмовою авіацією Повітряних Сил Збройних Сил України було завдано потужних ударів по колонах військової техніки противника. Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією було уражено 14 повітряних цілей ворога (7 літаків, вертоліт, 3 БПЛА та 3 крилаті ракети)».

«Окупанти суттєво вичерпали людські ресурси (безповоротні та санітарні втрати, завдані підрозділами Збройних Сил України, випадки самокаліцтва, з метою ухилення від участі у бойових діях та психогенні втрати)», тому командування ЗС РФ проводять приховану мобілізацію, залучає так званих «добровольців», строковиків та курсантів, а також найманців із Сирійської арабської республіки», – йдеться у повідомленні.

На окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари цивільному населенню. Водночас проводять активний пошук та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, які можуть організувати спротив окупації.

«Ворог продовжує нести втрати. Має проблеми із забезпеченням підрозділів. Низький морально-психологічний стан особового складу призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмов військовослужбовців збройних сил Російської Федерації і найманців брати участь у війні проти України», – наголосили в Міноборони