Знищена техніка російських окупантів у Київській області

Українська армія змогла посунути лінію фронту на схід від Києва на 25−35 кілометрів. Про це повідомляє CNN з посиланням на поінформоване джерело в Пентагоні.

В американському військовому відомстві розповіли, що наразі війська російських окупантів перебувають приблизно за 55 кілометрів від центру столиці України.

В той самий час на північний захід від Києва росіяни «окопуються та встановлюють оборонні позиції», не наближаючись ближче до міста.

За словами співрозмовника CNN війська російських окупантів також активізувалися в Донецькій та Луганській областях.

«Ми починаємо спостерігати, як вони начебто окопуються навколо Києва, але насправді намагаючись частіше йти в атаку. Також вони збільшили активність у східній частині», – заявили у Пентагоні.

Зауважимо, раніше повідомлялося, що за час вторгнення Росії в Україну збройні сили відбили у ворога понад 30 населених пунктів Київської області.