«Фундація Кредо» інвестує 2 мільйони гривень у закупівлю сучасного обладнання для дитячої лікарні святого Миколая. Кошти виділяють на придбання цистоскопічної стійки для виконання урологічних операцій дітям. Ще майже 1 мільйон гривень скерують на підтримку ментального здоров'я українців, які постраждали внаслідок війни.



«Населення в значній кількості має постравматичний синдром. У когось він яскраво виражений, в когось він прихований. Тому, дивлячись на тілесну терапію, ми хочемо допомагати й дорослим, і дітям. Дітки для нас важливі в стратегії нашої діяльності для того, щоб вони мали кращий доступ до хірургічних операцій», – зауважила Соломія Говоруха, голова БО «Благодійний фонд «Фундація Кредо».



Благодійний фонд «Фундація Кредо» з вересня 2024 року до січня 2025 року вже інвестував 1,5 мільйона гривень у розвиток сучасної психотерапевтичної допомоги в Україні. Ці кошти спрямували на відновлення ментального здоров'я пацієнтів Центру UNBROKEN та лікарень Першого медоб'єднання Львова. Вдалося надати підтримку майже 700 пацієнтам.



«Ми дуже дякуємо Кредобанку за те, що вони – соціально орієнтовані, допомагають. Банків в Україні є багато, а банки, які допомагають медицині можна порахувати на пальцях рук. У нас складний час в державі, й медицина потребує допомоги», – каже Олег Самчук, директор Першого медоб'єднання Львова.

Допомагати медицині у час повномасштабної війни для Кредобанку – пріоритет.



«Сьогодні ми мали нагоду оглянути як центр Unbroken, як місцева лікарня допомагає людям, які зазнали тяжких травм. Я під враженням від професійності. Не одна лікарня на заході Європи хотіла б мати такий вигляд. Можу гарантувати, що допомога центру Unbroken буде одним з наших пріоритетів і ми допомагатимемо не лише як фундація, але й шукатимемо партнерів, донорів: в Україні, в Польщі та за кордоном», – заявив Павел Войтунік, заступник голови правління АТ «Кредобанк».

Зауважимо, що Кредобанк через свій корпоративний благодійний фонд «Фундація Кредо» реалізовує у Львові проєкти у різних сферах. Зокрема, навчає фінансової грамотності школярів.