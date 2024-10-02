Новий етап ініціативи з фінансової грамотності стартує завдяки проекту «Фундації Кредо» та Кредобанку. Його мета – навчити львівських учнів використовувати знання про фінанси на практиці. Щодня все більше шкіл долучаються до проекту, а учасники діляться позитивними відгуками.

«Ми розпочали в серпні 2023 року, реалізовуючи конкурс бізнес-ідей для старшокласників. Пройшов рік, тож тепер «Сміливість бути» – це мало. Тепер ми є «Сміливі мріяти, діяти і надихати». Тому сьогодні ми зустрічаємося з понад половиною керівників шкіл Львова, бо разом з ними у вересні 2024 року ми розпочали проект для учнів восьмих класів. В чому його суть? Ми хочемо, щоб діти навчалися не лише теорії, а також і набували навиків фінансової грамотності», – розповіла Соломія Говоруха, голова БО «Благодійний фонд «Фундація Кредо».

Тож школярі під керівництвом педагогів та фінансових експертів Кредобанку дізнаються: як створити власний бюджет і ним правильно користуватися; що таке фінансова безпека і які ризики існують. А після навчального курсу учні зможуть, наприклад, самостійно та, головне, успішно планувати бюджет поїздок. Тому важливість таких проектів відзначають й освітяни.

«Фінансова грамотність – одна з найважливіших компетенцій, якими мають володіти і діти, і дорослі. Друга річ – ми маємо справу з фахівцями, ми співпрацюємо з «Фундацією Кредо» вже не перший рік і розуміємо, що люди в цьому середовищі вже давно, і вони чудово розуміють всі грані, як все має бути. Тому це прекрасна колаборація», – наголосив Андрій Закалюк, начальник управління освіти Львівської міської ради.

Колаборація ще й з бонусами, адже найкращі педагоги фінансової грамотності отримають сучасні тачпанелі та ноутбуки від «Фундації Кредо» та Кредобанку. А напрацьована методична база дозволить масштабувати цей проект на всі школи Львова.