Працівники «швидкої» виступили у підтримку свого теперішнього керівника Андрія Васька

Працівники Львівського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф у вівторок, 27 квітня, пікетували Львівську облраду у підтримку свого керівника Андрія Васька.

Близько 200 працівників «швидкої» зі Львова та з районів області вимагали відновити конкурс на посаду гендиректора центру та спростити умови для участі нинішнього виконувача обов’язків Андрія Васька. Конкурс було скасовано через те, що конкурсна комісія всупереч наказу МОЗ змінила вимоги до кандидатів та зменшила необхідний стаж роботи на керівних посадах з семи до трьох років. Пікетувальники ж вважають, що конкурс скасували, аби не допустити затвердження на цій посаді нинішнього виконувача обов'язків Андрія Васька.

«Ми в цьому вбачаємо позбавлення права нашого керівника брати участь у конкурсі», – наголосила під час виступу на сесії голова галузевої «Профспілки 103» Любов Дзюрей.

Працівники «швидкої» переконані, що Львівська облрада може посприяти тому, аби зміни до наказу МОЗ були внесені і в результаті повноцінним керівником міг стати Андрій Васько, який на сьогодні не має необхідного стажу на керівних посадах (його стаж становить близько чотирьох років).

Зі слів голови профспілки, упродовж останніх 10 місяців під керівництвом Андрія Васька у центрі відчутні позитивні зміни і працювати в цій структурі стало престижно. Зокрема, суттєво оновлено автопарк, зросли зарплати. За даними ZAXID.NET, на сьогодні зарплата лікаря «швидкої» становить близько 30 тис. грн.

Також учасники акції вимагали схвалити нову структуру центру та штатний розпис, подані до управління майном спільної власності ЛОР ще два місяці тому. У підсумку управління майном ЛОР таки затвердило структуру та штатний розпис центру екстреної медицини. Також представники керівництва ЛОР – перший заступник Євгеній Гірник, голова медичної комісії Анна Ярмола та керівник управління майном спільної власності Сергій Івах пообіцяли звернутися до МОЗ про необхідність внесення змін до наказу щодо вимоги стажу для керівників обласних медустанов.

Як повідомлялося, Львівська облрада несподівано скасувала оголошений раніше конкурс на посаду гендиректора Львівського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф. Формальним приводом до скасування конкурсу на одну з ключових посад у львівській медицині стала зміна кваліфікаційних вимог до кандидатів. Неофіційною причиною скасування конкурсу називають небажання керівництва облради, аби центр очолив теперішній виконувач обов’язків Андрій Васько.