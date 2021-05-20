Мешканці вул. Аральської вийшли на протест, щоб депутати не підтримали проект ухвали про виділення землі судді Олега Кравціву

У четвер, 20 травня, близько двох десятків львів’ян пікетували Львівську міськраду, вимагаючи від депутатів не виділяти землю судді Львівського окружного адміністративного суду Олегу Кравціву. Вони стверджують, що суддя протизаконно намагається приватизувати частину подвір’я їхнього багатоквартирного будинку. Земельний скандал виник біля парку Погулянка.

Як розповів ZAXID.NET один з мешканців будинку на вул. Аральській, 12, Михайло Жук, їхній сусід – суддя Львівського окружного адміністративного суду Олег Кравців намагається приватизувати частину їхнього подвір’я. Сьогодні, 20 травня, під час засідання сесії Львівської міськради, депутати розглядатимуть проект ухвали щодо затвердження Олегу Кравціву проекту землеустрою та передачу 0,0084 га у його власність.

Протестувальники стверджують, що суддя протизаконно намагається приватизувати частину подвір’я їхнього багатоквартирного будинку

«Це прибудинкова територія багатоквартирного будинку на вул. Аральській, 12. Я звертаю на це увагу, бо в серії документів, які є сфальсифіковані, частина цієї ділянки відноситься до вул. Ольжича, 5. Наш сусід Олег Кравців вирішив відрізати на свою користь частину нашого саду», – розповів ZAXID.NET Михайло Жук.

Олег Кравців разом із сім’єю мешкає у приватному будинку на вул. Ольжича, 5, що біля парку Погулянка. Приблизно два роки тому, за словами Михайла Жука, Олег Кравців пропонував своїм сусідам з вул. Аральської, 12 викупити частину їхньої ділянки, але вони йому відмовили. У цьому будинку є вісім квартир та мешкає приблизно 20 людей.

Згодом мешканці довідались, що у 2019 році депутати ЛМР дозволили Олегу Кравціву розробити проект землеустрою щодо відведення 0,0084 га на вул. Ольжича, що є частиною їхньої прибудинкової території.

Щоб скасувати ухвалу про дозвіл на розробку землеустрою, а також рішення узгоджувальної комісії ЛМР щодо погодження меж між ділянками на вул. Ольжича та вул. Аральській, мешканці звернулись до Львівського окружного адміністративного суду. Позивачкою у суді була мати Михайла Жука – Олександра. Вона була сімейною лікаркою та померла від ковіду, через її смерть провадження у справі закрили. Зараз відстоювати інтереси мешканців будинку в суді намагається Михайло Жук. Чоловік каже, що рішення адмінсуду буде оскаржувати.

Мешканці вул. Аральської вийшли на протест 20 травня, щоб депутати не підтримали проект ухвали про виділення землі Олегу Кравціву та дали їм час, щоб оскаржити рішення про розробку ним проекту землеустрою в суді.

«Справа в часі, якщо пан Кравців отримає право власності, ми уже нічого не зможемо зробити», – додає Михайло Жук.

З пікетувальниками поспілкувався мер Львова Андрій Садовий та пообіцяв накласти вето на цю ухвалу, якщо депутати її підтримають.