Станом на ранок неділі, 3 грудня, без електропостачання на Львівщині залишилось 395 населених пунктів. Над підновленням подачі живлення працюють понад півтисячі фахівців «Львівобленерго». Про це повідомив очільник Львівщини Максим Козицький.

Як вказано у повідомленні голови ЛОВА, станом на 09:00 без електропостачання через налипання мокрого снігу на Львівщині залишаються 395 населених пунктів (154 повністю, 241 – частково). Найбільше – Яворівський, Жовківський та Старосамбірський напрямки. Відновлюють подачу живлення 507 фахівців «Львівобленерго», залучили 177 одиниць техніки.

«Де це дозволяли заходи безпеки, спеціалісти працювали вночі. У випадках, коли живлення зникло через падіння дерев, гілок на лінії електропередач або падіння опор, довелося чекати ранку», – написав Максим Козицький.

Нагадаємо, що у неділю, 3 грудня, на Львівщині очікуються хуртовини та ожеледиця на дорогах.