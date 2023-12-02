У неділю, 3 грудня на Львівщині очікуються хуртовини, шквальний вітер та ожеледиця на дорогах, у області буде погіршення видимості. Денна температура вдень становитиме близько 5°С.

Як повідомили у Львівському регіональному гідрометцентрі, 3 грудня погоду визначатиме проходження холодних атмосферних фронтів від циклону над Білоруссю. У Львівській області буде хмарно з проясненнями, очікується мокрий сніг та сніг. Місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с, вночі подекуди пориви 15 – 20 м/с, хуртовини. Температура вночі 2 – 7°С морозу, вдень 0 – 5°С морозу.

По місту Львову: хмарно з проясненнями. Мокрий сніг та сніг. Налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с, вночі пориви 15 – 20 м/с, хуртовини. Температура вночі 3 – 5°С морозу, вдень 1 – 3°С морозу. Погіршення видимості в опадах та хуртовині.