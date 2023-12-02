Через негоду правоохоронці вже фіксують ДТП

У Львівській області тривають сильні снігопади, які ускладнили ух дорогами та знеструмили понад 300 населених пунктів регіону. 121 пункт повністю не має електроенергії, повідомив у суботу, 2 грудня, голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Через налипання мокрого снігу на Львівщині станом на цю годину знеструмлені 305 населених пунктів. 121 – повністю. 184 – частково. Найбільше відключень на Жидачівському, Перемишлянському, Миколаївському та Стрийському напрямках», – повідомив він.

За словами голови ОВА, над відновленням електропостачання у населених пунктах працюють майже сотня бригад «Львівобленерго» – це 425 фахівців. До ремонтних робіт залучили 148 одиниць техніки.

У прес-службі поліції Львівської області додали, що через снігопад ситуація на дорогах залишається напруженою. З вечора 1 грудня на трасах національного та регіонального значення на Львівщині працює снігоочисна техніка та правоохоронці.

Зокрема, уночі 1 грудня на автодорозі Київ — Чоп, поблизу населеного пункту Верхнє Синьовидне сталося ДТП за участі двох вантажних автомобілів та легковика. Внаслідок зіткнення є постраждалі, проте у прес-службі поліції не уточнили, скільки отримало ушкодження від аварії та чи серйозні травми. Через ДТП в районі організували реверсний проїзд.

«Водії великогабаритних транспортних засобів, закликаємо вас скористатися місцями для відстою і не їхати зараз у напрямку населених пунктів Гамаліївка, Малі Підліски, на кільцеву дорогу в районі Малої Швейцарії. Проїзд на цей момент дуже ускладнений», – повідомили у прес-службі поліції області вранці 2 грудня.

Водночас траси для проїзду вантажівок на Львівщині станом на 8:45 2 грудня не перекривали.

У прес-службі Львівського регіонального центру з гідрометеорології України повідомили, що 2 грудня в області будуть значні опади та налипання мокрого снігу, на дорогах очікується ожеледиця.

Нагадаємо, з вечора 1 грудня на заході України тривають сильні снігопади. Зокрема, через сніг та ожеледицю на Прикарпатті та Тернопільщині перекрили для вантажівок три траси національного значення.