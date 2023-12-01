На трасі Н-18 у заторі опинилися понад 70 автомобілів

У понеділок, 1 грудня, західні регіони України накрили сильні снігопади. Зокрема, сильна негода на Івано-Франківщині та Тернопільщині вплинула на рух транспорту низкою трас національного значення.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що з 21:00 через негоду для великогабаритного та вантажного транспорту тимчасово обмежили проїзд через небезпеку на дорозі. Зокрема, через негоду на Прикарпатті обмежено транспортне сполучення для великогабаритних та вантажних транспортних засобів на таких автодорогах:

Н-18 «Івано-Франківськ – Тернопіль» – від Тисмениці до межі Тернопільської області;

Н-09 «Мукачево – Львів» – від Рогатина до межі Львівської області;

Н-10 «Стрий – Чернівці» – від міста Долина до села Креховичі Калуського району.

Про тимчасові обмеження на Тернопільщині повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області. За даними служби, з 22:00 обмежено рух вантажівок на дорозі Н-18 «Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль» від селища Дружба до межі з Івано-Франківською областю. Таким чином практично вся траса перекрита для вантажних авто.

«Тернопільську область охопила негода: інтенсивний снігопад, вітер спричиняє утворення снігових переметів, а на дорогах утворюється ожеледиця. Станом на даний час випало більш ніж 30 сантиметрів снігу. Орієнтовний термін обмеження руху транспортних засобів 5 годин. Про відновлення руху буде повідомлено додатково», – повідомили у Службі розвитку інфраструктури.

У прес-службі ДСНС повідомили, що через снігопад сталося ДТП за участі автомобіля «швидкої допомоги» та автобуса Isuzu. У транспорті перебувало 14 людей, постраждала тільки фельдшерка «швидкої», яку деблокували рятувальники. Зіткнення відбулося у селі Підзамочок Чортківського району.

За даними прес-служби тернопільської ДСНС, у заторі через снігопад на трасі Н-18 опинилося понад 70 автомобілів. «Орієнтовно з 19:40 там утворився затор довжиною 3,5 км, який складався із 50 легкових автомобілів, 5 автобусів, близько 20 вантажних автомобілів», – повідомили у прес-службі ДСНС Тернопільщини.

Для розблокування шляхів було залучено 16 рятувальників та чотири одиниці техніки. На трасі Н-18 розгорнули мобільний пункт обігріву, облаштований на базі автомобіля підвищеної прохідності.

Зазначимо, обмеження не стосуються легкових автомобілів. Негода триває також в інших західних областях, зокрема на Львівщині, Закарпатті та в Чернівецькій області, проте повідомлень щодо обмеження руху наразі немає.

Як повідомила увечері, 1 грудня, патрульна поліція Львівщини, станом на 23:00 на дорогах області немає обмежень руху транспорту. Головні шляхи засніжені, але працює снігоочисна техніка, відтак проїзд можливий.

Нагадаємо, з 26 листопада у різних областях України тривають сильні снігопади та пориви вітру. Зокрема, на Одещині негода спричинила масові аварії та руйнування – в Одесі через ураган впала 100-метрова труба котельні, а сотні машин застрягли на дорогах. Також через сильний сніг та мороз за кілька днів загинули десятеро людей, ще 23 – постраждали, у тому числі двоє дітей.