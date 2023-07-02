Близько 40 російських дипломатів, технічного персоналу і членів їхніх сімей 1 липня вилетіли з Бухареста спеціальним рейсом, організованим Кремлем після наказу МЗС Румунії від 8 червня скоротити дипломатичну присутність Москви в країні.

Як пише «Радіо Свобода», румунська влада заявила, що на борту літака перебували 11 дипломатів і 29 технічно-адміністративних співробітників. За словами офіційних осіб, літак вилетів із шестигодинною затримкою. За даними Digi24, затримка пов’язана з тим, що весь багаж персоналу не поміщався у багажний відсік літака.

8 червня Бухарест закликав Москву скоротити штат посольства в Румунії на 40 осіб. Згідно з цим рішенням, чисельність дипломатів і технічних співробітників російського представництва має дорівнювати кількості співробітників дипмісії Румунії в Росії, повідомило тоді румунське МЗС.

Загалом Росія мала скоротити 51 особу, але оскільки не всі посади зайняті, то Румунію залишили 11 дипломатів і 29 співробітників з числа техніко-адміністративного персоналу. Це понад половина штату.

Румунське зовнішньополітичне відомство також наголосило, що рішення про скорочення персоналу дипмісії відображає поточний рівень відносин між двома країнами після того, як Москва розв’язала агресивну війну проти України. МЗС Росії пообіцяло дати відповідь.

Після повномасштабного нападу Росії на Україну Румунія приєдналася до санкцій проти Москви. Торік Бухарест вислав кількох російських дипломатів, а також обмежив видачу віз росіянам. Крім того, в лютому Румунія зупинила роботу Російського дому в країні, зазначивши, що російська сторона навмисно спотворювала реальність та історичну правду з метою вплинути на думку румунів.