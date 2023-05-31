Німеччина відкликала дозвіл на роботу майже всіх консульств Росії

Німеччина у відповідь на обмеження Росією чисельності німецьких держслужбовців на її території відкликала дозвіл на роботу чотирьох із п’яти консульств Росії у Німеччині. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на німецьке видання Spiegel.

Як повідомляється, речник МЗС Німеччини у Берліні оголосив, що ФРН реагує на скорочення Росією чисельності усіх співробітників німецьких дипломатичних представництв та інших організацій, як Гете Інститут, до 350 осіб, і у відповідь закриває чотири російські консульства.

За його словами, російську сторону проінформували про рішення 31 травня і Москву просять остаточно згорнути роботу цих консульств до 31 грудня 2023 року. Ще одне генконсульство та посольство Росії зможуть продовжувати роботу.

Як вважають у Німеччині, таке рішення створює «структурний і кадровий паритет». Одночасно Німеччина закриває три своїх консульства у Росії з листопада – у Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську.

«Це невиправдане рішення змушує федеральний уряд вдатися до дуже суттєвих скорочень у всіх сферах нашої присутності у Росії», – зазначив він.

За даними Міністерства закордонних справ Німеччини, Росія з червня скоротить кількість людей, яких Берлін може працевлаштувати у своїх посольствах або установах у Росії у сферах освіти та культури. Це стосується співробітників посольства та консульств, але в основному працівників Інституту культури імені Гете в країні, німецьких шкіл і дитячих садків, повідомили в міністерстві. Видання припускає, що Москва ухвалила своє рішення, ймовірно, у відповідь на спроби уряду Німеччини позбутися співробітників російських спецслужб, замаскованих під дипломатів. Коли у квітні Німеччину покинула двозначна кількість співробітників, російське МЗС заявило про «ворожі дії Берліна» і попередило про наслідки.