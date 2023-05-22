Масштаб і складність діяльності російських спецслужб помітно зросла з початком війни в Україні

Федеральне відомство із захисту конституції (контррозвідка) фіксує зростання в Німеччині активності російської пропаганди та агентів, а також загрозу диверсій. Про це заявив голова відомства Томас Гальденванґ в ефірі телеканалу ARD, повідомляє «Укрінформ».

Голова німецької контррозвідки попередив про «підвищений ризик» для Німеччини щодо можливих актів російського саботажу. Він сказав, що з російської сторони вже були вжиті «підготовчі дії», такі як шпигунство за ІТ комунальних компаній.

«Ці (диверсійні – ред.) можливості є фактично доступними, їх також можна використовувати проти німецьких цілей і, перш за все, критичної інфраструктури», – сказав глава контррозвідки.

Він зазначив, що інтенсивність, масштаб і складність діяльності російських спецслужб помітно зросла з початком війни в Україні. Наразі можна побачити шпигунські авантюри, «але ще не масову кібератаку на німецьку критичну інфраструктуру».

За словами Гальденванґа, в Росії створені дуже потужні сили в галузі кібератак. Зараз вони використовуються переважно проти інфраструктури в Україні, але якщо вони були б застосовані проти США, Західної Європи чи Німеччини, тоді дійсно довелося б рахуватися зі складними атаками, визнав очільник контррозвідки.

Водночас голова контррозвідки Німеччини зауважив, що доступ до різноманітної інформації для Росії різко скорочено, зокрема, через вислання з усієї Європи кількох сотень співробітників її розвідувальних служб.

За словами глави федерального відомства, «у той час, як реваншизм Москви виявився агресивним і мілітаристським, Пекін діє набагато більш стримано, стратегічно і з довгостроковими цілями». Гальденванґ заявив, що Росія намагається дестабілізувати демократичну систему в Німеччині на багатьох рівнях. Наприклад, «поширюється казка про те, що Кремль веде війну проти України також через те, що Захід порушив його власні безпекові інтереси».

Чиновник також дорікнув німецьким правим, зауваживши: те, що деякі політичні сили, зокрема «Альтернатива для Німеччини», подекуди підміняють російські ЗМІ з їх наративами.