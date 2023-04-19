Антени на будівлі російського посольства у Північній Македонії

Посольства Росії в країнах Європи займаються шпигунством за допомогою встановлених на дахах будівель дипломатичних місій антен. Про це йдеться у розслідуванні, проведеному «Центром Досьє».

У розслідуванні зазначається, що вставнолене на будівлях обладнання використовується для створення захищених каналів зв'язку зі своїми співробітниками поза дипмісіями. У такий спосіб їхні спеціальні співробітники можуть перехоплювати сигнали стільникового та захищеного супутникового зв'язку.

За даними розслідувачів, найбільшою кількістю антен обладнано посольство РФ у Брюсселі – їх там 17. Також не менше десяти аналогічних пристроїв розташовані на представництвах у Мадриді, Празі, Белграді, Лісабоні, Софії та Нікосії. Загалом на 39 будинках посольств і консульств РФ по всій Європі – щонайменше 182 антени.

Журналісти нарахували щонайменше 182 антени на російських посольствах у Європі

Дослідники наголошують, що наразі важко оцінити ефективність такої розвідувальної діяльності РФ, оскільки після початку повномасштабної війни в Україні багато країн Європи вислали сотні співробітників дипвідомств, зокрема і тих, хто обслуговував радіоелектронне обладнання. Проте стежити за європейцями росіяни не припиняють: розвідка намагається заповнити втрату даних у посольствах за допомогою станцій радіоелектронної розвідки у Білорусі, Калінінградській області, на кораблях у Балтиці та у прикордонних із ЄС регіонах.

Нагадаємо, що ЗМІ розкрили масштабну шпигунську мережу російських «кораблів-привидів». Російські «цивільні» судна з вимкнутими транспондерами займаються шпигунством у Балтійському і Північному морях.