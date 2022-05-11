Болгарія домовилася про постачання газу із США

Болгарія та США домовилися про постачання з червня зрідженого природного газу до Болгарії за цінами нижчими, ніж у російського монополіста «Газпрому». Про це повідомив болгарський уряд після зустрічі прем’єр-міністра Кирила Петкова з віце-президенткою США Камалою Гарріс, пише «Суспільне» з посиланням на заяву болгарського уряду.

Прем’єр Болгарії зазначив, що на тлі війни РФ проти України питання необхідні «прискорені й реальні кроки» в енергетичній сфері, і партнерство зі США «є важливою частиною досягнення газової незалежності Болгарії разом із солідарністю з ЄС».

«Також було домовлено здійснити реальні поставки скрапленого газу до Болгарії за цінами, нижчими від «Газпрому», які розпочнуться у червні 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Кирил Петков також зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і обговорив можливе партнерство для енергетичної диверсифікації Болгарії та регіону, модернізацію збройних сил Болгарії, а також стабільність і розвиток Західних Балкан.

Зазначимо, що Болгарія намагається забезпечити поставки природного газу після того, як російський «Газпром» припинив поставки через відмову Софії платити в рублях. «Газпром» також повідомив про повне припинення постачання газу до Польщі.

Наразі Болгарія має єдиний довгостроковий контракт на поставки газу з Азербайджаном. Але контрактний обсяг поставок газу покриває лише 10% від споживання в країні