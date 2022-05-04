В країні лише ремонтуватимуть техніку ЗСУ, про надання озброєння і боєприпасів не йдеться

Болгарський парламент у середу, 5 травня, затвердив рішення про ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах, проте про надання озброєння і боєприпасів не йдеться. Відповідне рішення ухвалили депутати в середу, пише «Європейська правда» із посиланням на болгарські ЗМІ.

Пакет допомоги включає заходи щодо подолання наслідків економічних санкцій і гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні.

Голова Народних зборів Нікола Мінчев оголосив, що Болгарія проводитиме ремонт української військової техніки згідно з рішенням парламенту. Мінчев уточнив, що Болгарія продовжуватиме надавати підтримку Україні щодо її приєднання до ЄС, а також українським громадянам, які біжать від війни, пише LB.ua з посиланням на болгарські ЗМІ.

«На військових підприємствах у Болгарії здійснюватимуться ремонтні роботи з української військової техніки та триватимуть постачання гуманітарної допомоги, зокрема медикаментів, одягу та продовольства», – заявив Мінчев.

Болгарія забезпечить і можливість ввезення українського зерна до Варни та розширену енергетичну співпрацю, зокрема постачання електроенергії та природного газу з України.

Рішення підтримали 200 депутатів, в тому числі з проросійської партії БСП, яка погрожувала вийти з коаліції, якщо парламент проголосує за надання зброї Україні. Таким чином, коаліція у Болгарії зберігається.

Також проти військової допомоги виступав президент Болгарії Румен Радєв, відомий своїми проросійськими заявами.

Напередодні він заявив, що люди, які приймають рішення про допомогу Україні, повинні зважати перш за все на безпеку болгар