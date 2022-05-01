На озброєнні Словаччини є 22 винищувачі МіГ-29 (з них 12 модернізовані до стандартів НАТО

Словаччина домовилася з Польщею про те, щоб польські винищувачі F-16 патрулювали її небо, коли вона припинить використання літаків МіГ-29. Про це стало відомо за підсумками зустрічі словацького і польського міністрів оборони, що відбулася у п'ятницю, 29 квітня, в Братиславі, пише американське видання The New York Times.

Терміни, коли почнуться патрулювання, не повідомляються, однак ця домовленість може означати, що Словаччина передасть Україні радянські винищувачі, що є у складі її повітряного флоту. Наразі офіційно Братислава ніяк не коментувала таку ймовірність.

Журналісти звертають увагу, що у 2019 році Словаччина підписала контракт із американською компанією Lockheed Martin Corp на купівлю 14 винищувачів F-16. Поставки цих літаків були відкладені. Будь-яка передача словацьких МІГ Україні змусить Сполучені Штати прискорити надання F-16.

Україна неодноразово просила в країн-членів НАТО передати їй радянські літаки. Минулого місяця Польща відмовилася безпосередньо надати Україні власний парк МіГ-29, запропонувавши натомість доставити літаки на військову базу США в Німеччині, звідки їх потім можна було б переправити в Україну. Вашингтон, побоюючись спровокувати Росію, відхилив пропозицію.

Тим не менш, у міру посилення війни і повідомлень про звірства Росії щодо українців, побоювання з приводу надання Україні більшої та кращої зброї слабшають.

Тепер союзники НАТО прагнуть допомогти Україні більш досконалим і важким озброєнням, а Сполучені Штати намагаються організувати постачання озброєнь радянських часів із країн колишнього радянського блоку, які українські військові можуть використовувати без серйозної додаткової підготовки.

Але ці поставки є суверенними рішеннями, а не рішеннями альянсу. Очікується, що НАТО підтримає запропоновану двосторонню польсько-словацьку угоду.

Згідно з відкритими даними, наразі на озброєнні Словаччини є 22 винищувачі МіГ-29 (з них 12 модернізовані до стандартів НАТО.

Як інформував ZAXID.NET, цього місяця Словаччина відправила в Україну свою систему ППО радянського виробництва С-300 після того, як Сполучені Штати погодилися надати їй систему ракет «Патріот».